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Путин решил "поддержать" жителей Курской области на фоне боев: им выплатят по 100 долларов

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти приняли решение выплачивать по 10 тысяч рублей (116 долларов) тем жителям Курской области, которые покинули опасные районы региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление российского диктатора Владимира Путина.

"С председателем правительства (Михаилом Мишустиным - ред.) мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены", - заявил глава Кремля во время переговоров с и.о. губернатора Курской области Алексеем Смирновым. 

 

Также диктатор попросил Смирнова организовать оценку ущерба в результате боевых действий. Речь об "утрате имущества и жилья".

Бои в Курской области

Отметим, что в Курской области уже третий день идут активные боевые действия. Жители российских приграничных населенных пунктов в панике эвакуируются, поскольку ситуация для них крайне опасна.

На этом фоне в сети появляются видео, где, к примеру, жительница города Суджа Курской области (находится в девяти километрах от границы) жалуется, что власти не помогают людям выезжать и они должны спасаться собственными силами.

Также власти Курской области вчера, 7 августа, решили объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Более детально о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.

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