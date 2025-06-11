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Путін вимагає термінового посилення армії: ставка на сухопутні війська

Середа 11 червня 2025 23:57
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Путін вимагає термінового посилення армії: ставка на сухопутні війська Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Кремля Володимир Путін доручив військовому командуванню РФ у рази наростити бойові можливості російським сухопутним військам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію кремлівського ресурсу "Смотри" в Telegram.

За словами Путіна, домінуючою силою при веденні "сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності" - залишаються сухопутні війська. У зв'язку з цим він заявив про необхідність їх посилення.

"Важливо в найкоротші терміни наростити їхні бойові можливості, створити міцний заділ для розвитку, забезпечити розробку перспективних зразків систем озброєння, що володіють найвищими тактико-технічними характеристиками і модернізаційним ресурсом", - сказав диктатор.

Крім того, він доручив розвивати ще й військово-морський флот, а також стверджує, що у РФ нібито найсучасніша ядерна тріада у світі.

"Зараз частка сучасних зразків озброєнь і техніки в стратегічних ядерних силах становить уже 95%. Це хороший показник, по суті, найвищий з усіх ядерних держав у світі", - каже Путін.

Продовжуючи останню тему, диктатор доручив приділити особливу увагу ядерній зброї як гарантії суверенітету РФ у новій держпрограмі озброєнь Росії, яка розрахована на 2027-2036 роки.

Інші заяви Путіна

Нагадаємо, що сьогодні глава Кремля вимагав, щоб у Росії заздалегідь готували інфраструктуру для "нових систем озброєння". Мова йде, зокрема, про літаки.

"Важливо завчасно розрахувати потреби і почати підготовку інфраструктури для розміщення нових систем озброєнь, включно з базами, арсеналами, аеродромами тощо", - сказав він під час наради щодо озброєнь.

Путін уточнив, що гроші для будівництва і модернізації баз РФ, арсеналів і аеродромів - необхідно окремо закріпити у відповідній державній програмі.

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