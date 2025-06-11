Путин требует срочного усиления армии: ставка на сухопутные войска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию кремлевского ресурса " Смотри " в Telegram.

По словам Путина, доминирующей силой при ведении "современных военных действий любого масштаба и интенсивности" - остаются сухопутные войска. В связи с этим он заявил о необходимости их усилий.

"Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом", - сказал диктатор.

Кроме того, он поручил развивать еще и военно-морской флот, а также утверждает, что у РФ якобы самая современная ядерная триада в мире.

"Сейчас доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав в мире", - говорит Путин.

Продолжая последнюю тему, диктатор поручил убедить особое внимание ядерному оружию как гарантии суверенитета РФ в новой госпрограмме вооружений России, которая рассчитана на 2027-2036 годы.