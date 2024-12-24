Путін використав зустріч з Фіцо для зриву підтримки України, - ISW

У звіті нагадали, що поїздка словацького прем'єра стала третім візитом посадовця Європейського Союзу до Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

В Інституті також нагадали, що востаннє Путін та Фіцо зустрічалися у 2016 році.

"ISW продовжує вважати, що Кремль розвиває відносини з окремими членами Заходу і НАТО, щоб використовувати їх для поглиблення розколів на Заході та підриву підтримки України", - йдеться у звіті.