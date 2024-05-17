Путін вигадав цинічне виправдання наступу РФ у Харківській області

Що відбувається у Харківській області

Окупаційні війська Росії з 10 травня намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Загарбники намагаються захопити місто Вовчанськ, як на початку 2022 року.

Міноборони України підтвердило, що російські групи спромоглися зайти на околиці міста, але просування окупантів зупинили.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни дійшли лише першої з трьох ліній оборони на прикордонних територіях Харківської області. За його словами, найглибша точка просування Росії - 10 км.

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зона бойових дій розширилася на 70 км. Росія хоче змусити Україну задіяти додаткову кількість бригад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.