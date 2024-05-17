Російський диктатор Володимир Путін висловився про наступ РФ у Харківській області. Він стверджує, що Москва нібито хоче створити "санітарну зону".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, яку цитує російське видання ТАСС.
Диктатор стверджує, що нібито Росія зараз не має планів щодо захоплення Харкова.
Він звинуватив Україну в російському наступі на Харківську область. Путін заявив, що це було "відповіддю на обстріли російських регіонів".
Крім того, Путін вигадав цинічне виправдання наступу РФ у Харківській області. Диктатор сказав, що мета російських військ у Харківській області - це створення так званої "санітарної зони" для припинення обстрілів Росії.
Окупаційні війська Росії з 10 травня намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Загарбники намагаються захопити місто Вовчанськ, як на початку 2022 року.
Міноборони України підтвердило, що російські групи спромоглися зайти на околиці міста, але просування окупантів зупинили.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни дійшли лише першої з трьох ліній оборони на прикордонних територіях Харківської області. За його словами, найглибша точка просування Росії - 10 км.
Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зона бойових дій розширилася на 70 км. Росія хоче змусити Україну задіяти додаткову кількість бригад.
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