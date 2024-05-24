Путін відправив у відставку командувача армії, яка дислокується у Бєлгородській області

Як заявляють пропагандистські ЗМІ, приводом для звільнення Ахмедова могли стати численні скарги на генерала.

У листопаді 2022 року військовослужбовці зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту заявили, що за декілька днів боїв вони втратили "близько 300 людей убитими, пораненими та зниклими безвісти". Це нібито сталося під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка під Вугледаром, що у Донецькій області.

Тоді росіяни звинувачували у цьому генералів Рустама Мурадова та Сухраба Ахмедова.

А вже у червні минулого було зафіксовано удар по росіянах під Кремінною у Луганській області. Тоді окупанти нібито вишикувалися та чекали на Ахмедова, який мав виступити з мотиваційною промовою перед наступом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін вирішив призначити Андрія Білоусова міністром оборони Росії. На цій посаді він замінить Сергія Шойгу, який очолював Міноборони РФ 12 років.

Більш детально про Білоусова - у матеріалі РБК-Україна.

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