Путин отправил в отставку командующего армией, которая дислоцируется в Белгородской области

Как заявляют пропагандистские СМИ, поводом для увольнения Ахмедова могли стать многочисленные жалобы на генерала.

В ноябре 2022 года военнослужащие из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота заявили, что за несколько дней боев они потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести". Это якобы произошло во время "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром Донецкой области.

Тогда россияне обвиняли в этом генералов Рустама Мурадова и Сухраба Ахмедова.

А уже в июне прошлого был зафиксирован удар по россиянам под Кременной в Луганской области. Тогда оккупанты якобы выстроились и ждали Ахмедова, который должен был выступить с мотивационной речью перед наступлением.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российский диктатор Владимир Путин решил назначить Андрея Белоусова министром обороны России. В этой должности он заменит Сергея Шойгу, возглавлявшего Минобороны РФ 12 лет.

Более подробно о Белоусове – в материале РБК-Украина.

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