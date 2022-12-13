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Путін відмовився від прес-конференції через зростання антивоєнних настроїв у РФ, - британська розвідка

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Кремль уперше за 10 років відмовився від щорічної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна. Причина, ймовірно, пов'язана із побоюваннями через зростання антивоєнних настроїв у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Там зазначають, що прес-конференція стала важливою частиною путінського календаря громадських заходів і часто використовувалася як можливість продемонструвати "чесність" Путіна.

"Хоча питання майже напевно перевіряються заздалегідь, скасування, ймовірно, пов'язане з побоюваннями з приводу поширеності антивоєнних настроїв у Росії", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка наголошує, що кремлівські чиновники майже напевно вкрай болісно ставляться до можливості того, що будь-який захід, на якому присутній Путін, може вийти з-під контролю через несанкціоновані обговорення "спеціальної військової операції".

Нагадаємо, раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що цього року не відбудеться велика щорічна прес-конференція президента Росії Володимира Путіна. Її не буде вперше із 2012 року.

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