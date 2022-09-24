Путін відмовив генералам у проханні відступити від Херсона та врятувати російських солдатів, - NYT

Як зазначає видання, відхід із Херсона дозволить російським військовим організовано відступити за Дніпро, зберігши техніку та врятувати життя солдатів. Але такий відступ став би ще одним принизливим публічним визнанням поразки Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за місяць.

Херсон був першим великим містом, захопленим росіянами під час початкового вторгнення, і залишається єдиним обласним центром, що під контролем Москви.

У публікації NYT говориться, що зосереджений на перемозі за будь-яку ціну, Путін став більш публічною особою війни, оголосив призов 300 тисяч цивільних осіб. Цього місяця Москва продемонструвала, що в неї надто мало військ для продовження наступу, вона страждає від нестачі високотехнологічної високоточної зброї і не може завоювати панування в небі над Україною.

Але американські офіційні особи, поінформовані про надзвичайно секретні розвіддані, заявили, що за лаштунками Путін бере на себе ще більш важливу роль у війні, зокрема заявив командирам, що стратегічні рішення на місцях мають прийматися ним. Хоча Путін ухвалив деякі рекомендації військового командування, включаючи мобілізацію цивільного населення, його участь створила напруженість.

Офіційні особи заявили, що неприйняття Путіним виведення військ з Херсона також призвело до зниження морального духу серед російських військовослужбовців, які здебільшого були відрізані від своїх ліній постачання та які, схоже, вважають, що можуть опинитися у скрутному становищі проти українських військ.

"Ситуація в Україні явно динамічна, - заявив у п'ятницю голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі. - Поки що рано для повної оцінки, але мені зрозуміло, що стратегічна ініціатива перейшла до українців". Але він попередив, що попереду ще "тривалий шлях".

За словами американських офіційних осіб, розбіжності Путіна щодо лінії фронту у Херсоні показують, наскільки критичною є війна на півдні України для обох сторін. Попри недавні успіхи України на північному сході, територія навколо Херсона є важливим театром воєнних дій, що має серйозні стратегічні наслідки для Києва та Москви.

Деякі американські офіційні особи заявили, що вбачають проблеми для російських військових на південному театрі військових дій. Цього тижня високопосадовець США заявив, що Україна перебуває на шляху до повторення на півдні успіхів, досягнутих її силами під час блискавичного наступу на північному сході на початку цього місяця. За словами американських офіційних осіб, якщо Україна відкине російські війська ще далі, сухопутний міст Путіна до Криму, за який він насилу боровся, може опинитися під загрозою.

Відведення військ із Херсона це лише останні розбіжності між паном Путіним та його вищим командуванням. За словами американських офіційних осіб, високопосадовці російських офіцерів неодноразово ставили під сумнів ранні плани війни, особливо її початковий етап, що передбачав швидкий удар по Києву, столиці України. За словами американських офіційних осіб, російські офіцери вважали, що Путін йде на війну з недостатньою кількістю військ та озброєнь.

Занепокоєння російських офіцерів виправдалося, і після поразки російської армії під Києвом Путін послабив контроль над військовим плануванням. За словами американських офіційних осіб, він дозволив старшим генералам розробити нову стратегію, орієнтовану на масований артилерійський обстріл. Нова стратегія фактично була виснажливою війною на виснаження, яка зіграла на руку російській армії і дозволила просунути армію вперед на сході України.

Відколи Путін наказав своїм командирам продовжувати бойові дії в Херсоні, російські військові намагалися зупинити там просування українців. Минулого тижня російські підірвали греблю на річці Інгулець, щоб утруднити нинішній контрнаступ.

Але українські удари висадили в повітря переправи через Дніпро, що значною мірою відрізало російські війська від їхніх шляхів постачання на іншому березі. За словами українських офіційних осіб, росіянам доводилося використовувати понтонні мости для переходу через річку лише для того, щоб побачити, як вони потрапили під обстріл українських військ. "У них там є підрозділи, які, якщо українці прорвуть позиції, будуть відрізані та оточені", - сказав Сет Дж. Джонс, старший віце-президент Центру стратегічних та міжнародних досліджень.