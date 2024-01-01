Путін відчуває слабкість, як тварина, якою він і є, - Зеленський

Він заявив, що підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

"Даючи нам гроші або даючи нам зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших", - попереджає він.

Президент додав, що якщо Росії дозволять забирати українських дітей, вона забиратиме інших дітей". Якщо Росія порушуватиме права українців, "вона порушуватиме права в усьому світі".

Зеленський підкреслив, що якщо Україна програє, Путін наблизить свої війни до Заходу.

"Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією", - заявив він.

Коли завершиться війна

За словами президента Володимира Зеленського, поки що ніхто, навіть командири, не можуть дати відповіді на це питання.

"Коли вони кажуть, що війна на багато років вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - пояснив лідер країни.

Ще в листопаді, порівнюючи війну із забігом на 100 метрів, за словами керівника Офісу президента Андрія Ярмака, 70 метрів наші Збройні сили вже подолали.

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