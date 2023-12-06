Путін вибрався за кордон у компанії винищувачів: куди вирушив диктатор

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 6 грудня, вирушив на Близький Схід. Диктатор прибув до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, а потім вирушить до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Відомо, що Путін в Абу-Дабі проведе переговори з лідером країни Мохаммедом Аль Нахайяном - спочатку у складі делегацій, а потім віч-на-віч.

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російські винищувачі Су-35С нібито супроводжували борт Путіна протягом усього польоту в Абу-Дабі.

Російські ЗМІ показали кадри, як після прибуття Путіна до Абу-Дабі над містом літаки намалювали у небі російський триколор.

Пізніше цього ж дня диктатор планує вирушити до Саудівської Аравії, де зустрінеться зі спадкоємним принцом Мохаммедом Аль Саудом.

Що обговорить диктатор

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що під час зустрічі з лідером ОАЕ та наслідним принцом Саудівської Аравії Путін "обміняється думками" про двосторонні відносини, міжнародний і регіональний порядок денний.

При цьому помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Путін також має намір обговорити війну в Україні, конфлікти в Ізраїлі, Сирії, Ємені та Судані.

П'ята подорож за два місяці

Варто зазначити, що російський диктатор обмежений у своїх візитах за кордон. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у справі про депортацію українських дітей із окупованих територій. Тепер Путіна можуть заарештувати у понад 120 країнах світу.

Додамо, що ОАЕ та Саудівська Аравія не визнають юрисдикцію цього суду та не ратифікували Римський статут.

За два місяці це вже п'ята міжнародна подорож Путіна. У жовтні він побував у Киргизстані та Китаї, в листопаді - у Казахстані та Білорусі.

Крім того, відомо, що завтра, 7 грудня, Путін прийме президента Ірану Ібрагіма Раїсі в Росії.

Нагадаємо, президент Бразилії заявив, що Путіна запросять на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Проте бразильський лідер попередив диктатора про "наслідки", оскільки його можуть заарештувати.

Раніше міністр юстиції та громадської безпеки Флавіо Діно говорив, що Бразилія розглядає можливість виходу з Міжнародного кримінального суду.