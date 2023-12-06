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Путин выбрался за границу в компании истребителей: куда отправился диктатор

Абу-Даби, Среда 06 декабря 2023 14:31
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Путин выбрался за границу в компании истребителей: куда отправился диктатор Фото: российский диктатор Владимир Путин прибыл в ОАЭ 6 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 6 декабря, отправился на Ближний Восток. Диктатор прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, а затем отправится в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Известно, что Путин в Абу-Даби проведет переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном - сначала в составе делегаций, а затем лично.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что российские истребители Су-35С якобы сопровождали борт Путина в течение всего полета в Абу-Даби.

Российские СМИ показали кадры, как по прибытии Путина в Абу-Даби над городом самолеты нарисовали в небе российский триколор.

Позже в этот же день диктатор планирует отправиться в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мохаммедом Аль Саудом.

Что обсудит диктатор

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что во время встречи с лидером ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии Путин "обменяется мнениями" о двусторонних отношениях, международной и региональной повестке дня.

При этом помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин намерен обсудить войну в Украине, конфликты в Израиле, Сирии, Йемене и Судане.

Пятое путешествие за два месяца

Следует отметить, что российский диктатор ограничен в своих визитах за границу. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по делу о депортации украинских детей с оккупированных территорий. Теперь Путина могут арестовать более чем в 120 странах мира.

Добавим, что ОАЭ и Саудовская Аравия не признают юрисдикцию этого суда и не ратифицировали Римский устав.

За два месяца это уже пятое международное путешествие Путина. В октябре он побывал в Кыргызстане и Китае, в ноябре - в Казахстане и Беларуси.

Кроме того, известно, что завтра, 7 декабря, Путин примет президента Ирана Ибрагима Раису в России.

Напомним, президент Бразилии заявил, что Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Однако бразильский лидер предупредил диктатора о "последствиях", поскольку его могут арестовать.

Ранее министр юстиции и общественной безопасности Флавио Дино говорил, что Бразилия рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда.

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Владимир Путин Российская Федерация Объединенные Арабские Эмираты Саудовская Аравия
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