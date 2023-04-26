Путін не вдається до серйозних репресій, бо боїться втратити владу, - ISW

В підтвердження цьому аналітики наводять приклад, як російський уряд відкликав із російської Держдуми законопроект, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які покинули країну.

"Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів", - пишуть аналітики.

Крім цього, деякі російські джерела повідомляють, що Путін не підтримує повернення смертної кари в РФ.

"Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, щоб вони підтримали військові дії, але Путін, швидше за все, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя", - зазначають в ISW.

Аналітики також зазначають, що Путін покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на масивний апарат пригнічення на кшталт Радянського Союзу.

Ключові висновки