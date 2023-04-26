Путін не вдається до серйозних репресій, бо боїться втратити владу, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін боїться втратити владу, тому не вдається до підтримки відверто репресивних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
В підтвердження цьому аналітики наводять приклад, як російський уряд відкликав із російської Держдуми законопроект, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які покинули країну.
"Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів", - пишуть аналітики.
Крім цього, деякі російські джерела повідомляють, що Путін не підтримує повернення смертної кари в РФ.
"Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, щоб вони підтримали військові дії, але Путін, швидше за все, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя", - зазначають в ISW.
Аналітики також зазначають, що Путін покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на масивний апарат пригнічення на кшталт Радянського Союзу.
Нагадаємо, що на окупованих територіях російські окупанти посилили репресії проти цивільних, які відмовляються від паспорта Росії. Запустили "мобільні групи" з паспортизації.
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