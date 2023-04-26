Путин не прибегает к серьезным репрессиям, потому что боится потерять власть, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В подтверждение этому аналитики приводят пример, как российское правительство отозвало из российской Госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13 до 30 процентов для покинувших страну россиян.
"Российские ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые "изменили" страну, убежав, но Кремль, похоже, колеблется в введении таких непопулярных мер", - пишут аналитики.
Кроме того, некоторые российские источники сообщают, что Путин не поддерживает возвращение смертной казни в РФ.
"Кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы напугать россиян, чтобы они поддержали военные действия, но Путин, скорее всего, не решается разрушить свой имидж дипломатического и терпимого царя", - отмечают в ISW.
Аналитики также отмечают, что Путин полагается на контроль над информационным пространством для защиты своего режима гораздо больше, чем на массивный аппарат угнетения типа Советского Союза.
Напомним, что на оккупированных территорияхроссийские кафиры усилили репрессии против гражданских, отказывающихся от паспорта России. Запустили "мобильные группы" по паспортизации.
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