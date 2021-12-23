МЗС відповіло Путіну щодо "воєнної операції на Донбасі": не відповідає дійсності
Україна не готує силову військову операцію з деокупації Донбасу. Київ залишається прихильним дипломатичному вирішенню конфлікту.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Зокрема, він прокоментував сьогоднішню заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує чергову військову операцію на Донбасі. За його словами, це не відповідає дійсності.
"Україна прагне виключно до миру", - заявив Ніколенко.
Він підкреслив, що керівництво України намагається зрушити з місця нормандський процес, а делегація в Тристоронній контактній групі і глава Офісу президента Андрій Єрмак зробили все для досягнення режиму припинення вогню.
"Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершення міжнародного збройного конфлікту на сході України. Люди по обидва боки лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях заслуговують миру і спокою, особливо напередодні новорічних свят", - додав Ніколенко.
Зазначимо, Путін, коментуючи побоювання Заходу щодо російського вторгнення до України, заявив, що у нього складається враження, що нібито Україна готує військову операцію на Донбасі.
Детальніше в матеріалі "Війна, газ і майбутнє Донбасу: що на прес-конференції Путін сказав про Україну".