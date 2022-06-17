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Путин утверждает, что не против членства Украины в ЕС

Фото: Владимир Путин (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия не выступает против членства Украины в ЕС, что нельзя сказать о вступлении Украины в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента России Владимира Путина.

"ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Поэтому наша позиция здесь последовательна, мы ничего не имеем против, это суверенное решение страны - присоединяться или нет к экономическим объединениям, а дело экономических объединений - присоединять новые страны или нет", - сказал Путин.

Он добавил, что стороны должны сами определиться насколько им будет выгоден этот союз.

"Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пусть определяют страны ЕС. На пользу это или во вред Украине, это тоже дело украинского народа и украинского руководства", - сказал президент России.

Путин подчеркнул, что его государство никогда не было против членства Украины в ЕС в отличие от присоединения к НАТО.

"Мы никогда не были против этого. Мы выступали против военного освоения Украины, потому что это угрожает российской безопасности. А насчет экономической интеграции-то ради Бога, это их выбор", - резюмировал глава РФ.

Напомним, Путин сказал, что Россия не угрожает ядерным оружием, но применит ее, если это потребуется для защиты суверенитета страны.

Также президент РФ прокомментировал слухи о своей смерти.

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Владимир Путин