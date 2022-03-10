Путин утратил интерес к настоящему и хочет изоляции России, - Зыгарь

Михаил Зыгарь опубликовал книгу "Вся кремлевская рать" еще в 2016 году. Он собирал материал для книги и много общался с высокопоставленными бизнесменами и кремлевскими инсайдерами. И с тех пор отчеты он продолжает собирать – для следующей книги.

Он отметил, что Путин, как бывший офицер, всегда был скрытен и склонен к заговорам. Все источники общались с журналистом на условиях строгой анонимности, но всегда говорили абсолютную правду.

"То, что я слышал о поведении президента за последние два года, вызывает тревогу. Его уединение и недоступность, его глубокая вера в то, что российское господство над Украиной должно быть восстановлено, и его решение окружить себя идеологиями и подхалимами — все это помогло Европе пережить самый опасный момент со времен Второй мировой войны", - пишет Зыгарь.

Он рассказал, что весну и лето 2020 года Путин провел на карантине, в своей резиденции на Валдае. Там его сопровождал Юрий Ковальчук – крупнейший акционер банка "Россия", контроллер нескольких СМИ, близкий друг и советник Путина еще с 1990-х годов. К 2020 году он стал де-факто вторым человеком в России.

"Он не просто человек науки. Он также является идеологом, придерживающимся мировоззрения, сочетающего в себе православный мистицизм, антиамериканские теории заговора и гедонизм. Похоже, это и мировоззрение Путина. С лета 2020 года Путин и Ковальчук были почти неразлучны, и они вместе строили планы по восстановлению величия России", - пишет журналист.

По словам людей из окружения президента РФ, Путин за последние два года полностью утратил интерес к настоящему: экономика, социальные вопросы, пандемия коронавируса – все это раздражает. А вместо этого – он вместе с Ковальчуком стал одержимым прошлым.

"Французский дипломат сказал мне, что президент Франции Эммануэль Макрон был поражен, когда г-н Путин прочитал ему длинную лекцию по истории во время одной из их бесед в прошлом месяце. Он не должен был удивляться", - добавил Зыгарь.

По его мнению, Путин находится в уникальной исторической ситуации, в которой он может оправиться от всех унижений прошлых лет. Ковальчук и Путин сошлись в 1990-х на мнении о том, что Запад воспользовался слабостью России, чтобы подтолкнуть НАТО как можно ближе к границам страны.

А сейчас ситуация изменилась и по мнению Путина, Запад стал слабым. Единственным лидером, к которому Путин относился серьезно, была Ангела Меркель. Но теперь и она ушла со своего поста, а России пора отомстить за унижения.

"По словам людей, которые его знают, Путин больше не встречается со своими приятелями за напитками и барбекю. В последние годы — и особенно с началом пандемии — он прервал большинство контактов с советниками и друзьями. Если раньше он выглядел как император, которому нравилось играть на спорах своих подданных, выслушивая, как они осуждают друг друга и натравливая их друг на друга, то теперь он изолирован и далек даже от большей части своего прежнего окружения", - рассказал журналист.

Он добавил, что у охранников президента РФ теперь строгий протокол: никто не может встретиться с Путиным без недельного карантина. Экс-личный секретарь и глава "Роснефти" Игорь Сечин вынужден находится на карантине 2-3 недели в месяц, чтобы встретиться с президентом.

В своей книге "Вся кремлевская рать" Зыгарь описал феномен "коллективного Путина" – его окружение пыталось предугадать, чего хочет президент. И эти дружки говорят Путину именно то, что он хочет слышать.

Так было и накануне вторжения России в Украину. Он вызывал высокопоставленных чиновников, одного за другим, и спрашивал их взгляды на предстоящую войну. Все свою задачу понимали и старались своими словами изложить то, что от них требовалось.

Это ритуальное заседание показали по всем российским каналам. И казалось бы – оно должно было обагрить кровью все первые лица страны. Но это показало, как Путину надоела вся его старая гвардия. Он публично унижал их – к примеру, главу Службы внешней разведки Нарышкина.

"Как я сообщал в течение многих лет, некоторые члены окружения г-на Путина долгое время работали над тем, чтобы убедить его в том, что он единственный человек, который может спасти Россию, что любой другой потенциальный лидер только подведет страну. Это было сообщение, которое президент услышал еще в 2003 году, когда он собирался уйти в отставку, но его советники, многие из которых также имели опыт работы в КГБ, сказали ему, что он должен остаться", - пишет Зыгарь.

И Путин настолько в это верит и думает, что люди рядом могут этому помещать, что им тоже перестал доверять. А теперь Россия изолирована, находится под санкциями, одна против всего мира.

"Россия выглядит так, будто ее переделывают по образу и подобию ее президента. И без того очень тесный внутренний круг Путина будет только сближаться. По мере того, как число жертв на Украине растет, президент, похоже, упорствует; он говорит, что санкции против его страны — это объявление войны", - подчеркнул журналист.

Однако Путин полагает, что полная изоляция России заставит покинуть страну большую часть самых неблагонадежных элементов. За последние две недели из страны массово начала уезжать интеллигенция. Некоторые даже бросили свое имущество – только бы выбраться.

"Боюсь, что с точки зрения Путина и Ковальчука, это сделает Россию сильнее", - резюмировал Зыгарь.