Путін втратив інтерес до сьогодення і хоче ізоляції Росії, - Зигарь

Михайло Зигар опублікував книгу "Вся кремлівська рать" ще у 2016 році. Він збирав матеріал для книги та багато спілкувався з високопоставленими бізнесменами та кремлівськими інсайдерами. І відтоді звіти він продовжує збирати – для наступної книги.

Він зазначив, що Путін, як колишній офіцер, завжди був скритний і схильний до змов. Всі джерела спілкувалися з журналістом на умовах суворої анонімності, але завжди говорили абсолютну правду.

"Те, що я чув про поведінку президента за останні два роки, викликає тривогу. Його усамітнення і недоступність, його глибока віра в те, що російське панування над Україною має бути відновлено, і його рішення оточити себе ідеологіями та підлабузниками — все це допомогло Європі пережити найнебезпечніший момент з часів Другої світової війни", - пише Зигарь.

Він розповів, що весну і літо 2020 року Путін провів на карантині, у своїй резиденції на Валдаї. Там його супроводжував Юрій Ковальчук - найбільший акціонер банку "Росія", контролер кількох ЗМІ, близький друг і радник Путіна ще з 1990-х років. До 2020 року він став де-факто другою людиною в Росії.

"Він не просто людина науки. Він також є ідеологом, який дотримується світогляду, що поєднує в собі православний містицизм, антиамериканські теорії змови та гедонізм. Схоже, це і світогляд Путіна. З літа 2020 року Путін і Ковальчук були майже нерозлучні, і вони разом будували плани відновлення величі Росії", - пише журналіст.

За словами людей з оточення президента РФ, Путін за останні два роки повністю втратив інтерес до сьогодення: економіка, соціальні питання, пандемія коронавірусу – все це дратує. А замість цього - він разом з Ковальчуком став одержимим минулим.

"Французький дипломат сказав мені, що президент Франції Еммануель Макрон був вражений, коли пан Путін прочитав йому довгу лекцію з історії під час однієї з їхніх бесід минулого місяця. Він не повинен був дивуватися", - додав Зигарь.

На його думку, Путін перебуває в унікальній історичній ситуації, в якій він може оговтатися від усіх принижень минулих років. Ковальчук і Путін зійшлися в 1990-х на думці про те, що Захід скористався слабкістю Росії, щоб підштовхнути НАТО якомога ближче до кордонів країни.

А зараз ситуація змінилася і на думку Путіна, Захід став слабким. Єдиним лідером, до якого Путін ставився серйозно, була Ангела Меркель. Але тепер і вона пішла зі свого поста, а Росії прийшла пора помститися за приниження.

"За словами людей, які його знають, Путін більше не зустрічається зі своїми приятелями за напоями та барбекю. В останні роки - і особливо з початком пандемії - він перервав більшість контактів з радниками та друзями. Якщо раніше він виглядав як імператор, якому подобалося грати на суперечках своїх підданих, вислуховуючи, як вони засуджують один одного і нацьковуючи їх один на одного, то тепер він ізольований і далекий навіть від більшої частини свого колишнього оточення", - розповів журналіст.

Він додав, що в охоронців президента РФ тепер суворий протокол: ніхто не може зустрітися з Путіним без тижневого карантину. Екс-особистий секретар і глава "Роснафти" Ігор Сєчін змушений знаходиться на карантині 2-3 тижні на місяць, щоб зустрітися з президентом.

У своїй книзі "Вся кремлівська рать" Зигарь описав феномен "колективного Путіна" – його оточення намагалося передбачити, чого хоче президент. І ці дружки говорять Путіну саме те, що він хоче чути.

Так було і напередодні вторгнення Росії в Україну. Він викликав високопоставлених чиновників, одного за іншим, і запитував їх погляди на майбутню війну. Всі своє завдання розуміли та намагалися своїми словами викласти те, що від них вимагалося.

Це ритуальне засідання показали по всіх російських каналах. І здавалося б - воно повинно було обагрити кров'ю всі перші особи країни. Але це показало, як Путіну набридла вся його стара гвардія. Він публічно принижував їх - наприклад, главу Служби зовнішньої розвідки Наришкіна.

"Як я повідомляв протягом багатьох років, деякі члени оточення пана Путіна довгий час працювали над тим, щоб переконати його в тому, що він єдина людина, яка може врятувати Росію, що будь-який інший потенційний лідер тільки підведе країну. Це було повідомлення, яке президент почув ще у 2003 році, коли він збирався піти у відставку, але його радники, багато з яких також мали досвід роботи в КДБ, сказали йому, що він повинен залишитися", - пише Зигарь.

І Путін настільки в це вірить і думає, що люди поруч можуть цьому поміщати, що їм теж перестав довіряти. А тепер Росія ізольована, перебуває під санкціями, одна проти всього світу.

"Росія виглядає так, ніби її переробляють за образом і подобою її президента. І без того дуже тісне внутрішнє коло Путіна буде тільки зближуватися. У міру того, як число жертв на Україні зростає, президент, схоже, упирається; він каже, що санкції проти його країни - це оголошення війни", - підкреслив журналіст.

Однак Путін вважає, що повна ізоляція Росії змусить покинути країну більшу частину найбільш неблагонадійних елементів. За останні два тижні з країни масово почала виїжджати інтелігенція. Деякі навіть кинули своє майно - тільки б вибратися.

"Боюся, що з точки зору Путіна і Ковальчука, це зробить Росію сильнішою", - резюмував Зигар.