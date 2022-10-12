UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін усвідомив, що Росія не є наддержавою, - міністр оборони Британії

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін зрозумів, що Росія не є наддержавою на тлі провалів у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Уоллеса в інтерв'ю Evening Standard.

Він зазначив, що Росія зараз програє Україні через "свої військові можливості" та помилкові "стратегічні припущення" свого керівництва.

За його словами, російське керівництво повірило у власну непереможність, спостерігаючи за колонами танків на параді, хоча це був "галас".

"Наддержави програвали війни: СРСР в Афганістані, США у В'єтнамі. Великі країни неодноразово були змушені примирятися з поразкою від сусіда, або від іншої країни... Але головне ось у чому. Він (Путін - ред.) щойно виявив, що (Росія - ред.) не наддержава”, - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що вибух на Кримському мосту, провали російських військових та проблеми з мобілізацією викликали пряму критику президента Росії Володимира Путіна прихильниками радикальних дій щодо України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяВійна Росії проти України