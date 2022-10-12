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Путин осознал, что Россия не является сверхдержавой, - министр обороны Британии

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин понял, что Россия не является сверхдержавой на фоне провалов в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса в интервью Evening Standard.

Он отметил, что Россия сейчас проигрывает Украине из-за "своих военных возможностей" и ошибочных "стратегических предположений" своего руководства.

По его словам, российское руководство поверило в собственную непобедимость, наблюдая за колоннами танков на параде, хотя это была "шумиха".

"Сверхдержавы проигрывали войны: СССР в Афганистане, США во Вьетнаме. Большие страны не раз были вынуждены примиряться с поражением от соседа, или от другой страны... Но главное вот в чем. Он (Путин - ред.) только что обнаружил, что (Россия - ред.) не сверхдержава", - заявил министр.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что взрыв на Крымском мосту, провалы российских военных и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента России Владимира Путина сторонниками радикальных действий в отношении Украины.

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