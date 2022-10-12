Путин осознал, что Россия не является сверхдержавой, - министр обороны Британии

Президент РФ Владимир Путин понял, что Россия не является сверхдержавой на фоне провалов в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса в интервью Evening Standard.
Он отметил, что Россия сейчас проигрывает Украине из-за "своих военных возможностей" и ошибочных "стратегических предположений" своего руководства.
По его словам, российское руководство поверило в собственную непобедимость, наблюдая за колоннами танков на параде, хотя это была "шумиха".
"Сверхдержавы проигрывали войны: СССР в Афганистане, США во Вьетнаме. Большие страны не раз были вынуждены примиряться с поражением от соседа, или от другой страны... Но главное вот в чем. Он (Путин - ред.) только что обнаружил, что (Россия - ред.) не сверхдержава", - заявил министр.
Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что взрыв на Крымском мосту, провалы российских военных и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента России Владимира Путина сторонниками радикальных действий в отношении Украины.
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