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Путин: урегулирование на Донбассе неизбежно, Россия будет наращивать поддержку

Москва, Четверг 17 декабря 2020 12:43
Путин: урегулирование на Донбассе неизбежно, Россия будет наращивать поддержку
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Урегулирование военного конфликта на Донбассе неизбежно, но на сегодня не ясно, когда это произойдет. В то же время Российская Федерация продолжит наращивать поддержку отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, после нормандского саммита в Париже удалось добиться прекращения огня и обмена пленными. Но до сих пор ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах, а также в рамках политического урегулирования.

"На мой взгляд, урегулирование неизбежно. Вопрос только, когда? Это в значительной степени зависит от сегодняшних украинских властей. Ну а мы, Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается поддержания производства, решения вопросов социального и инфраструктурного характера. Будем двигаться по этому направлению", - добавил Путин.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Путин и канцлер Германии Ангела Меркель хотят активизировать работу советников "нормандской четверки" по мирному урегулированию на Донбассе.

Отметим, боевики на Донбассе продолжают блокировать обмен пленными, требуя от украинской стороны процессуально очистить девятерых переданных в ОРДЛО в рамках предыдущего обмена. В Украине говорят, что это невозможно без их присутствия.

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