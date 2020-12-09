Путин и Меркель хотят активизировать работу советников "нормандской четверки", - Песков

Фото: Владимир Путин и Ангела Меркель (kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель решили активизировать работу советников "нормандской четверки". В последнем телефонном разговоре они договорились продолжить их контакты.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, у Путина и Меркель есть понимание, что в вопросе Донбасса "надо двигаться перед".

"И вот в этой ситуации невыполнения (решений Парижского саммита, - ред.) как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне. На уровне помощников, с тем чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Меркель на этой неделе обсудили урегулирование на Донбассе, и "с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие".

Сегодня Песков заявил, что на сегодня нет возможности провести встречу Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, для подготовки таких переговоров нужна субстанция, которой могло бы стать выполнение пражских договоренностей.

Подробнее о сложившейся ситуации с нормандским форматом читайте в материале РБК-Украина "Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе".