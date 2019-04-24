Путин упростил выдачу российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР"

В России упростили​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Сообщается, что поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран "со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима".

СМИ сообщают, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов "ЛДНР" и сдача украинского паспорта.

Напомним, в феврале украинская разведка заявляла, что так называемое "руководство" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" объявило поэтапную выдачу российских паспортов. Предполагалось, что в первую очередь получить паспорта граждан РФ смогут "государственные служащие и представители силовых структур".

До этого представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что представители Российской Федерации на Донбассе агитируют людей получать российские паспорта.