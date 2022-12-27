Путін ухвалив відповідь на санкції проти нафти з РФ: що вигадав

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь на введення стелі цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Росії.

Згідно документу, Росія припиняє постачання нафти країнам, які приєдналися до цінового ембарго.

Зазначено, заборона на постачання нафти по стелі цін набуває чинності з 1 лютого 2023 року і діє до 1 липня. Указ також передбачає заборону постачання нафтопродуктів, але відповідну дату має визначити уряд.

Водночас, із заборони можуть бути винятки. Для цього потрібне спеціальне рішення Путіна.