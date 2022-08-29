Путин уговаривал Эрдогана не участвовать в саммите Крымской платформы, - Джемилев

Он рассказал, что Нигер и Республика Конго в последний момент отказались от саммита. Также в саммите планировала участвовать Гана, однако по "техническим причинам" не смогла.

Джемилев отметил, что участие этих стран важно, "поскольку Россия какими только методами не пыталась отказать всех, вплоть до шантажа и угроз".

В частности, по словам лидера крымских татар, российский президент уговаривал Эрдогана отказаться от участия в Крымской платформе, а взамен пообещал открыть поток туристов в Турцию.

Джемилев.