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Путин уговаривал Эрдогана не участвовать в саммите Крымской платформы, - Джемилев

Фото: Путин уговаривал Эрдогана не участвовать в саммите Крымской платформы (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент РФ Владимир Путин всеми методами пытался отговорить мировых лидеров от участия в саммите Крымской платформы. В частности, российский президент уговаривал отказаться от этой идеи лидера Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в интервью "Крым.Реалии"

Он рассказал, что Нигер и Республика Конго в последний момент отказались от саммита. Также в саммите планировала участвовать Гана, однако по "техническим причинам" не смогла.

Джемилев отметил, что участие этих стран важно, "поскольку Россия какими только методами не пыталась отказать всех, вплоть до шантажа и угроз".

В частности, по словам лидера крымских татар, российский президент уговаривал Эрдогана отказаться от участия в Крымской платформе, а взамен пообещал открыть поток туристов в Турцию.

Джемилев.

Напомним, 23 августа состоялся саммит Крымской платформы в формате онлайн. Мероприятие объединило более 60 участников из разных стран.

После саммите у президента Эрдогана выступили за возвращение Крыма Украине.

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ТурцияРоссийская ФедерацияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганКрымская платформа