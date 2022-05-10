Путин был убежден, что Украина не нужна Европе. Он ошибся, - Кулеба

"Одна из причин этому эта война началась заключается в том, что Путин был убежден - Украина не нужна Европе, не станет рядом с нами в случае войны, он в этом ошибся. Теперь пора сделать следующий шаг и забрать Украину, предоставив их статус кандидата на членство в ЕС", - сказал Кулеба.

Напомним, вчера Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника по вступлению в Евросоюз. Это еще один шаг, который приближает нашу страну к членству в блоке.

Ранее вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина сможет получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне.

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