Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов

"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия вовсе не такая сильная и великая держава, которую он хотел изобразить", - отметил Буданов.

По словам главы разведки Украины, его также поражает и поведение Путина. Как он заметил, глава Кремля имел много вариантов развития сценария перед началом войны, однако он выбрал худший для России вариант.

"Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", - добавил Буданов.