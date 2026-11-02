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Путін тролить Зеленського, запрошуючи його до Москви, - Лора Лумер

17:07 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Путін тролить Зеленського, запрошуючи його до Москви, - Лора Лумер Фото: Лора Лумер, американська політична інфлюенсерка (flickr)
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Російський диктатор не прагне мирних переговорів. Зустріч лідерів України та РФ не повинні відбуватися в Москві - це має бути нейтральне місце.

Про це заявила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона розповіла, що переговори, можливо, могли б пройти в Білому домі або в Мар-а-Лаго.

"Я думаю, що Путін намагається тролити Зеленського. На минулому тижні, коли ми побачили заяву Кремля про те, що вони запросили Зеленського до Москви для зустрічей... Чому Зеленський мав би їхати до Москви, коли росіяни постійно намагаються його вбити?", - зазначила Лумер.

Вона нагадала, як на виборах у країні-агресорці обійшлися з опозицією Путіна, яку заарештували, тримали в сибірському концентраційному таборі, а потім отруїли.

"Чому Зеленський хотів би наражати себе на ризик бути викраденим чи вбитим на російській землі?", - поцікавилась інфлюенсерка.

Путін тролить Зеленського, запрошуючи його до Москви, - Лора Лумер
Фото: Лумер зробила заяву щодо запрошення Зеленського до Москви (інфографіка РБК-Україна)

Лумер підкреслила, що це "самогубчий крок". Вона також вважає, що російський диктатор не дурний.

"Це виглядає як нещира спроба сказати: "Гаразд, так, я готовий до переговорів, але ви повинні приїхати до Москви". Переговори не повинні проходити ні в Росії, ні в Україні", - сказала вона.

Нагадаємо, Лумер припустила, що різка риторика президента США Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського може бути пов'язана з критикою українським лідером дизельної угоди.

Крім того, за словами Лумер, Трамп розчарований відсутністю помітного прогресу в питанні завершення війни між Росією та Україною.

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