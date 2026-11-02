Путин тролит Зеленского, приглашая его в Москву, - Лора Лумер

Российский диктатор не стремится к мирным переговорам. Встреча лидеров Украины и РФ не должна проходить в Москве - это должно быть нейтральное место.

Об этом заявила американская политическая инфлюенсер Лора Лумер в интервью РБК-Украина .

Она рассказала, что переговоры могли бы пройти в Белом доме или в Мар-а-Лаго.

"Я думаю, что Путин пытается троллить Зеленского. На прошлой неделе, когда мы увидели заявление Кремля о том, что они пригласили Зеленского в Москву для встреч... Почему Зеленский должен ехать в Москву, когда россияне постоянно пытаются его убить?", - отметила Лумер.

Она напомнила, как на выборах в стране-агрессоре обошлись с оппозицией Путина, которую арестовали, держали в сибирском концентрационном лагере, а затем отравили.

"Почему Зеленский хотел бы подвергать себя риску быть похищенным или убитым на российской земле?", - поинтересовалась инфлюенсер.

Фото: Лумер сделала заявление о приглашении Зеленского в Москву (инфографика РБК-Украина)

Лумер подчеркнула, что это "самоубийственный шаг". Она также считает, что российский диктатор не глуп.

"Это выглядит как неискренняя попытка сказать: "Ладно, да, я готов к переговорам, но вы должны приехать в Москву". Переговоры не должны проходить ни в России, ни в Украине", - сказала она.