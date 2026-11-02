Путин тролит Зеленского, приглашая его в Москву, - Лора Лумер
Российский диктатор не стремится к мирным переговорам. Встреча лидеров Украины и РФ не должна проходить в Москве - это должно быть нейтральное место.
Об этом заявила американская политическая инфлюенсер Лора Лумер в интервью РБК-Украина.
Она рассказала, что переговоры могли бы пройти в Белом доме или в Мар-а-Лаго.
"Я думаю, что Путин пытается троллить Зеленского. На прошлой неделе, когда мы увидели заявление Кремля о том, что они пригласили Зеленского в Москву для встреч... Почему Зеленский должен ехать в Москву, когда россияне постоянно пытаются его убить?", - отметила Лумер.
Она напомнила, как на выборах в стране-агрессоре обошлись с оппозицией Путина, которую арестовали, держали в сибирском концентрационном лагере, а затем отравили.
"Почему Зеленский хотел бы подвергать себя риску быть похищенным или убитым на российской земле?", - поинтересовалась инфлюенсер.
Лумер подчеркнула, что это "самоубийственный шаг". Она также считает, что российский диктатор не глуп.
"Это выглядит как неискренняя попытка сказать: "Ладно, да, я готов к переговорам, но вы должны приехать в Москву". Переговоры не должны проходить ни в России, ни в Украине", - сказала она.
Напомним, Лумер предположила, что резкая риторика президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском может быть связана с критикой украинским лидером дизельного соглашения.
Кроме того, по словам Лумер, Трамп разочарован отсутствием заметного прогресса в вопросе завершения войны между Россией и Украиной.