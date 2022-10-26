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Путін теж заговорив про "брудну бомбу", зробивши кілька абсурдних заяв про Україну

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент РФ Володимир Путін заговорив про "брудну бомбу", за допомогою якої, як стверджують у Кремлі, нібито Україна планує здійснити "провокацію", звинувативши в ній Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

"Відомо і про плани використати для провокацій і так звану "брудну бомбу", - сказав він.

Також, за його словами, в Україні нібито "формується" якийсь чорний ринок зброї, "є ризик потрапляння до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів та високоточної зброї".

Він запевняє, що Україну нібито перетворили на "полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю" і вона "стала інструментом зовнішньої політики США, практично втратила суверенітет".

Як повідомлялося, 26 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів чергові розмови з колегами з Китаю та Індії, яким розповів про нібито підготовку Україною "провокацій" з використанням якоїсь "брудної бомби".

Нагадаємо, Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти, які Росія видає за місця виготовлення брудної бомби. При цьому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі дав згоду на візит.

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Володимир Путін