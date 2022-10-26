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Путин тоже заговорил о "грязной бомбе", сделав несколько абсурдных заявлений об Украине

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент РФ Владимир Путин заговорил о "грязной бомбе", с помощью которой, как утверждают в Кремле, якобы Украина планирует осуществить "провокацию", обвинив в ней Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую "грязную бомбу", - сказал он.

Также, по его словам, в Украине якобы "формируется" некий черный рынок оружия, "есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия".

Он заверяет, что Украину превратили в "полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием" и она "стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет".

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Владимир Путин