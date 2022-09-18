UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин терпит неудачу во всех стратегически-военных целях, - британский адмирал

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент России Владимир Путин терпит неудачи в войне против Украины. Он не может достичь собственных стратегически-военных целей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По мнению адмирала сэра Тони Радакина, конфликт в Украине, несмотря на успехи ВСУ, может продлиться довольно долго. Однако Путину все же не удастся достичь своих целей из-за стратегического провала.

"Изначально мы говорили, что это была стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в данном случае это стратегический провал. Путин проваливает все свои военно-стратегические цели, он хотел покорить Украину, этого не произойдет", – заявил Радакин.

Как отметил адмирал, Путин пытался захватить Киев, однако провалил свой план, а также планировал ослабить НАТО, однако и с этим не справился.

"У него всегда были проблемы с укомплектованием экипажей техники, которую он имеет. У него нет достаточного количества личного состава. Его силы на местах очень слабы. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые были мужественными, они борются за свою страну, и они приняли международную поддержку, которую все мы оказываем", – отметил Радакин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраинаВеликобритания