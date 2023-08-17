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Путін терміново скликає нараду через падіння курсу рубля, - Financial Times

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін скликає термінову нараду, на якій буде обговорено посилення валютного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

На нараді Путін має заслухати пропозиції від міністерства фінансів Росії про те, щоб зобов'язати експортерів конвертувати частину валютної виручки, більша частина якої зараз знаходиться за кордоном, в рублях. 

За даними Financial Times, від експортерів будуть вимагати продавати до 80% валютної виручки протягом 90 днів після поставки і заборонять компаніям, які відмовляються виконувати ці вимоги, отримувати державні субсидії.

Також буде запропоновано ввести:

  • заборону на виплату дивідендів і надання кредитів за кордоном, навіть країнам, які Росія вважає "дружніми"; 
  • скасування субсидій на імпорт; 
  • обмеження валютних свопів; 
  • зменшення суми іноземної валюти, яку експортери можуть вивозити з Росії.

Дані дії свідчать про зростаюче занепокоєння Кремля впливом війни на економіку країни. Вони будуть не першим випадком посилення Росією валютного контролю з перших тижнів вторгнення Путіна в Україну минулого року.

Варто зауважити, що валютний контроль - це одна з чутливих тем для голови центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної. Раніше вона говорила друзям, що піде у відставку, якщо він буде запроваджений.

Обвал рубля

Російський рубль 14 серпня пробив психологічно важливий рівень 100 за долар уперше з березня минулого року.

Російська валюта впала в ціні майже вдвічі порівняно з торішнім піком на тлі збільшення державних видатків, падіння доходів від енергетики та прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

Негативна тенденція не змінилася навіть після того, як російська нафта марки Urals минулого місяця перевищила цінову межу, встановлену країнами "Великої сімки".

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