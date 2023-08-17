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Путин срочно созывает совещание из-за падения курса рубля, - Financial Times

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин созывает срочное совещание, на котором будет обсуждено усиление валютного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

На совещании Путин должен заслушать предложения от министерства финансов России о том, чтобы обязать экспортеров конвертировать часть валютной выручки, большая часть которой сейчас находится за границей, в рублях.

По данным Financial Times, от экспортеров потребуют продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после поставки и запретят компаниям, которые отказываются выполнять эти требования, получать государственные субсидии.

Также будет предложено ввести:

  • запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за границей, даже странам, которые Россия считает "дружественными";
  • отмена субсидий на импорт;
  • ограничение валютных свопов;
  • уменьшение суммы иностранной валюты, которую экспортеры могут вывозить из России.

Данные действия свидетельствуют о растущей обеспокоенности Кремля влиянием войны на экономику страны. Они будут не первым случаем усиления Россией валютного контроля с первых недель вторжения Путина в Украину в прошлом году.

Следует заметить, что валютный контроль – это одна из чувствительных тем для главы центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Раньше она говорила друзьям, что уйдет в отставку, если он будет введен.

Обвал рубля

Российский рубль 14 августа пробил психологически важный уровень 100 за доллар впервые с марта прошлого года.

Российская валюта упала в цене почти вдвое по сравнению с пиком прошлого года на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

Отрицательная тенденция не изменилась даже после того, как российская нефть марки Urals в прошлом месяце превысила ценовой предел, установленный странами "Большой семерки".

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