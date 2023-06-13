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Путін та Сіярто синхронно виступили проти військової допомоги Україні. У МЗС відповіли їм

Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Синхронні вимоги Росії та Угорщини до Заходу припинити військову допомогу Україні є верхівкою цинізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Facebook.

Спікер нагадав, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін закликав країни Заходу припинити надавати військову допомогу Україні, якщо "вони хочуть, щоб конфлікт закінчився".

При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловився, що постачання зброї Україні нібито "затягує війну". За його словами, міжнародна спільнота має натомість "сконцентруватися на досягненні миру".

"Танго на кістках", - коротко відреагував Ніколенко.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Зазначимо, Угорщина вже не вперше підтримує Росію у питаннях, пов'язаних з війною проти України. Зокрема, Будапешт продовжує виступати проти антиросійських санкцій, виправдовуючи це тим, що вони не мають ефекту на РФ.

Також угорські чиновники кілька разів закликали до припинення військової допомоги Україні.

Сама країна, будучи членом Євросоюзу і НАТО, продовжує вести активну торгівлю з Росією і купує у держави-агресора нафту і не тільки.

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