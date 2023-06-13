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Путин и Сийярто синхронно выступили против военной помощи Украине. В МИД ответили им

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Синхронные требования России и Венгрии к Западу прекратить военную помощь Украине являются верхом цинизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

Спикер напомнил, что сегодня российский диктатор Владимир Путин призывал страны Запада перестать предоставлять военную помощь Украине, если "они хотят, чтобы конфликт закончился".

При этом министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто высказался, что поставки оружия Украине якобы "затягивают войну". По его словам, международное сообщество должно вместо это "сконцентрироваться на достижении мира".

"Танго на костях", - коротко отреагировал Николенко.

Позиция Венгрии по войне в Украине

Отметим, Венгрия уже не первый раз поддерживает Россию в вопросах, которые связаны с войной против Украины. В частности, Будапешт продолжает выступать против антироссийских санкций, оправдывая это тем, что "они не имеют эффекта на РФ".

Также венгерские чиновники несколько раз призывали к прекращению военной помощи Украине.

Сама страна, являясь членом Евросоюза и НАТО, продолжает вести активную торговлю с Россией и покупает у государства-агрессора нефть и не только.

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Российская ФедерацияВенгрияПомощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины