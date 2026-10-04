Путін свідомо ескалує та піднімає ставки перед переговорами зі США, - Зеленський

За словами глави держави, агресивна поведінка Росії в небі свідчить про те, що в неї немає сил на землі.

"Друга історія - на мій погляд, він (Путін - ред.) спеціально все ескалює максимально, щоб Україна відповідала, для того щоб він продовжував ескалацію, продовжував максимально піднімати ставки перед будь-якою розмовою з американцями", - пояснив Зеленський.

На цьому тлі глава держави попередив, що росіяни продовжать бити по мостах, дата-центрах та фактично по всьому живому.

Стратегія України на цьому етапі залишається незмінною - максимально посилювати власний захист, намагатися знищити всі ворожі цілі, а також паралельно підтримувати дипломатичний трек.

"Як я і сказав, вчора я говорив з американцями - переговорна група і ми постійно на контакті. Зараз мені написав Віткофф, що вони дуже хочуть організувати якнайшвидше зустрічі. Думаю, підтримаємо організацію відповідних зустрічей. Дуже важливо, щоб не тільки Україна, але й російська сторона підтримувала відповідні зустрічі", - наголосив Зеленський.