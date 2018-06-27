Путін у середу зустрінеться із радником президента США Болтоном

У ході зустрічі сторони обговорять "сумний стан", в якому перебувають відносини РФ і США

Президент Росії Володимир Путін у середу проведе зустріч з радником глави Сполучених Штатів Америки (США) Джоном Болтоном. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс".

"Ви мене запитаєте, чи є серед зустрічей президента зустріч з Болтоном. Я вам відповім: "Так". Дійсно, президент прийме Болтона в Кремлі, така бесіда відбудеться... Основні контакти у Болтона відбудуться у Раді безпеки, а також він поспілкується з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим", - розповів Пєсков.

При цьому цьому він не став відповідати на питання, чи можна розглядати приїзд радника президента США як підготовку зустрічі глав Росії та Штатів.

Прес-секретар президента РФ додав, що російська сторона буде використовувати зустріч з Болтоном для того, щоб заповнити недолік контактів і обмінятися думками щодо головних міжнародних проблем.

"Ми в наших двосторонніх відносинах не можемо похвалитися інтенсивністю двосторонніх контактів, тим більше на високому рівні. Тому, звичайно, такі контакти використовуються для обміну думками з міжнародних проблем", - зазначив він, відповідаючи на питання, які теми можуть бути підняті в ході зустрічі Путіна і Болтона.

Пєсков також додав, що в ході зустрічі буде також обговорюватися "сумний стан", в якому перебувають двосторонні відносини РФ і США.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна може відбутися у Гельсінкі (Фінляндія).