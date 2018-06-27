Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Путін у середу зустрінеться із радником президента США Болтоном

НовиниПолітика    27.06.2018 - 13:21
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У ході зустрічі сторони обговорять "сумний стан", в якому перебувають відносини РФ і США

Президент Росії Володимир Путін у середу проведе зустріч з радником глави Сполучених Штатів Америки (США) Джоном Болтоном. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс".

"Ви мене запитаєте, чи є серед зустрічей президента зустріч з Болтоном. Я вам відповім: "Так". Дійсно, президент прийме Болтона в Кремлі, така бесіда відбудеться... Основні контакти у Болтона відбудуться у Раді безпеки, а також він поспілкується з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим", - розповів Пєсков.

При цьому цьому він не став відповідати на питання, чи можна розглядати приїзд радника президента США як підготовку зустрічі глав Росії та Штатів.

Прес-секретар президента РФ додав, що російська сторона буде використовувати зустріч з Болтоном для того, щоб заповнити недолік контактів і обмінятися думками щодо головних міжнародних проблем.

"Ми в наших двосторонніх відносинах не можемо похвалитися інтенсивністю двосторонніх контактів, тим більше на високому рівні. Тому, звичайно, такі контакти використовуються для обміну думками з міжнародних проблем", - зазначив він, відповідаючи на питання, які теми можуть бути підняті в ході зустрічі Путіна і Болтона.

Пєсков також додав, що в ході зустрічі буде також обговорюватися "сумний стан", в якому перебувають двосторонні відносини РФ і США.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна може відбутися у Гельсінкі (Фінляндія).

Адміністрація Трампа вважає підтримку України важливим питанням, - Держдеп США скоротили фінансування структури ООН, яку очолює росіянин, - Reuters
Теги публікації: Володимир Путін, Сполучені Штати Америки, Песков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся