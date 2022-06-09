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Путин сравнил себя с Петром I: "на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять"

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Москва, Четверг 09 июня 2022 17:26
Путин сравнил себя с Петром I: "на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин сравнил себя с императором Петром I, который тоже "собирал русские земли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на встрече с молодыми предпринимателями.

"Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось, удивительно, приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал, да, так и есть… Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", - отметил он.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Путин еще не осознал своего провала в Украине. По его словам, российский президент, по всей видимости, считает, что если он разбомбит Донбасс, то он может стать частью российской империи.

Российские издание "Медуза" писало, что у Путина рассматривают возможность создания "федерального округа" на захваченных территориях юга и востока Украины.

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