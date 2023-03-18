UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін спростив вихід з громадянства України для власників російських паспортів

Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, аби пришвидшити позбавлення українського громадянства для власників паспортів РФ. Його скасовуватимуть після подачі "відповідної заяви" в МВС росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Вказано, що цей закон набирає чинності через 90 днів після його офіційного опублікування.

"Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє припинити українське громадянство з дня подання заяви до МВС РФ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що таким особам заборонено використовувати українські паспорти або інші документи, що засвідчують громадянство України.

"Якщо умови будуть порушені, то заява відкликається. Повторно її можна буде подати лише за 10 років", - додають в повідомленні.

При цьому "заяву" на дитину молодше 14 років зможуть подавати батьки чи опікуни.

У Росії взялися за прискорення позбавлення громадянства України

Нагадаємо, що 14 березня Держдума ухвалила закон, за яким українці з паспортами РФ в окупації можуть вийти із українського громадянства після подання "відповідної заяви в російські органи".

Простіше кажучи, тепер українці, яким на захоплених територіях видали російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства, просто подавши заяву в МВС країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваКремль