Путін спростив вихід з громадянства України для власників російських паспортів

Вказано, що цей закон набирає чинності через 90 днів після його офіційного опублікування.

"Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє припинити українське громадянство з дня подання заяви до МВС РФ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що таким особам заборонено використовувати українські паспорти або інші документи, що засвідчують громадянство України.

"Якщо умови будуть порушені, то заява відкликається. Повторно її можна буде подати лише за 10 років", - додають в повідомленні.

При цьому "заяву" на дитину молодше 14 років зможуть подавати батьки чи опікуни.

У Росії взялися за прискорення позбавлення громадянства України

Нагадаємо, що 14 березня Держдума ухвалила закон, за яким українці з паспортами РФ в окупації можуть вийти із українського громадянства після подання "відповідної заяви в російські органи".

Простіше кажучи, тепер українці, яким на захоплених територіях видали російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства, просто подавши заяву в МВС країни-агресора.

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