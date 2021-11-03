Путин собрался в оккупированный Крым: Кремль назвал дату

Президент России Владимир Путин собрался приехать в оккупированный Крым. В Кремле назвали дату.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

О планах Путина прехать в Крым сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дата визита: 4 ноября.

Цель визита: принятие участия "в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства".

"Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с "главой" Севастополя Михаилом Развожаевым", - уточнил Песков.

РБК-Украина обратилось к Министерству иностранных дел Украины для комментария по поводу такого визита Путина в Крым.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала часть Украины в 2014 году. Ряд стран, а также ЕС и США, не признают аннексию Крыма и называют его украинским.