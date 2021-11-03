ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Путин собрался в оккупированный Крым: Кремль назвал дату

Новина українською →
Москва, Среда 03 ноября 2021 11:39
Путин собрался в оккупированный Крым: Кремль назвал дату Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин собрался приехать в оккупированный Крым. В Кремле назвали дату.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

О планах Путина прехать в Крым сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дата визита: 4 ноября.

Цель визита: принятие участия "в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства".

"Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с "главой" Севастополя Михаилом Развожаевым", - уточнил Песков.

РБК-Украина обратилось к Министерству иностранных дел Украины для комментария по поводу такого визита Путина в Крым.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала часть Украины в 2014 году. Ряд стран, а также ЕС и США, не признают аннексию Крыма и называют его украинским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Крым
NEWS
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
DAILY
В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона
Юрий Дощатовспециальный корреспондент В Украине нехватка угля. Есть ли риск срыва отопительного сезона