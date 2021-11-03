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Путін зібрався в окупований Крим: Кремль назвав дату

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Москва, Середа 03 листопада 2021 11:39
Путін зібрався в окупований Крим: Кремль назвав дату Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін зібрався приїхати в окупований Крим. У Кремлі назвали дату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Про плани Путіна проїхати до Криму повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Дата візиту: 4 листопада.

Мета візиту: прийняття участі "у святкових заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності".

"Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із "головою" Севастополя Михайлом Розвожаєвим", - уточив Пєсков.

РБК-Україна звернулася до Міністерства закордонних справ України для коментаря щодо такого візиту Путіна до Криму.

Окупація Криму

Росія окупувала частину України у 2014 році. Ряд країн, а також ЄС та США не визнають анексію Криму і називають його українським.

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Володимир Путін Крим
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