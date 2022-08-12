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Путин собрал оперативное совещание Совбеза: что обсуждают

Фото: президент России Владимир Путин (forbes.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

В России проходит оперативное совещание Совета безопасности. Президент Владимир Путин и члены Совбеза обсудят вопрос безопасности "на военном направлении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, по информации пропагандистского издания "РИА-Новости", повестка совещания - "вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова - на военном направлении". Докладчиком выступает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Стоит отметить, что Путин созвал совещание спустя три дня после инцидента в оккупированном Крыму.

Как известно, 9 августа на полуострове вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы на российской авиабазе.

Позже в Минобороны подчеркнули, что военное руководство Украины не подтверждает причастность ВСУ к взрывам на авиабазе в Крыму.

Однако, по данным западных СМИ, взрывы на территории военного аэродрома "Саки" стали сокрушительным ударом для россиян. Что может свидетельствовать о наибольшей потере авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

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