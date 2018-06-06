Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Міноборони підтвердили інформацію про трьох постраждалих військових на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 13:11
Ілюстративне фото (Олександр_Клименко_facebook_com)
Ілюстративне фото (Олександр_Клименко_facebook_com)

За минулу добу по всій лінії зіткнення було зафіксовано 31 прицільний ворожий обстріл

В зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 5 червня 2018 року, внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Вчора, внаслідок бойових дій троє захисників отримали поранення, їх оперативно евакуйовано до медичних закладів. Стан здоров’я військових - задовільний", - зазначив він.

Як повідомляється, загалом минулої доби по всій лінії зіткнення було зафіксовано 31 прицільний ворожий обстріл, українські військові 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу ліквідовано 2 бойовиків, ще 4 поранено.

Генштаб РФ наказав бойовикам на Донбасі знизити інтенсивність боїв, - ІС КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 38 тис. осіб
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top