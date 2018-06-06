У Міноборони підтвердили інформацію про трьох постраждалих військових на Донбасі

За минулу добу по всій лінії зіткнення було зафіксовано 31 прицільний ворожий обстріл

В зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 5 червня 2018 року, внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Вчора, внаслідок бойових дій троє захисників отримали поранення, їх оперативно евакуйовано до медичних закладів. Стан здоров’я військових - задовільний", - зазначив він.

Як повідомляється, загалом минулої доби по всій лінії зіткнення було зафіксовано 31 прицільний ворожий обстріл, українські військові 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу ліквідовано 2 бойовиків, ще 4 поранено.