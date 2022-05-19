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Путин сможет создавать администрации за пределами России. В Госдуму внесли закон

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Российские депутаты внесли законопроект в Госдуму, который расширит полномочия президента. В частности, позволит Владимиру Путин создавать временные администрации за пределами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Сообщается, что законопроект о временных гражданских администрациях на захваченных территориях Украины внесли депутаты "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мирновым.

"Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России в случае необходимости создавать такие гражданские администрации, по сути временные органы исполнительной власти для решения всех необходимых задач", - отметил Миронов.

Примечательно, что в Кремле до этого заявляли, что якобы не преследуют цель оккупировать украинские территории.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин настолько лично вовлечен в войну против Украины, что принимает участие в принятии решений на уровне бригадного генерала.

Также стало известно, что в России хотят возродить пионерское движение в новом виде.

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