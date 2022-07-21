Путин "слишком здоров": глава ЦРУ прокомментировал слухи о здоровье российского президента

"Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров", - сказал Бернс, отметив, что это "неофициальное мнение разведки".

Глава ЦРУ, а также бывший посол США в Москве, наблюдал за Путиным и имел с ним дело более двух десятилетий.

Он сказал, что президент считает своим предназначением восстановить Россию как "великую" державу. Ключом к этому был контроль над Украиной.

Директор ЦРУ ожидает, что Кремль продолжит войну на истощение, полагая, что воля Запада поддержать Украину должна пошатнуться. Но он уверен, что Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом, и снова окажется неправ.

"Он настаивает на том, что Украина - не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор", - добавил Бернс.