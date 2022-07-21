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Путін "занадто здоровий": глава ЦРУ прокоментував чутки про здоров'я російського президента

Фото: Путін занадто здоровий (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін "ймовірно, занадто здоровий", заявив глава ЦРУ. Вільям Бернс спростував чутки про серйозне захворювання російського президента, наприклад, рак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sky.news.

"Наскільки ми можемо сказати, він, ймовірно, занадто здоровий", - сказав Бернс, зазначивши, що це "неофіційна думка розвідки".

Глава ЦРУ, а також колишній посол США в Москві, спостерігав за Путіним і мав з ним справу більше двох десятиліть.

Він сказав, що президент вважає своїм призначенням відновити Росію як"велику " державу. Ключем до цього був контроль над Україною.

Директор ЦРУ очікує, що Кремль продовжить війну на виснаження, вважаючи, що воля заходу підтримати Україну повинна похитнутися. Але він упевнений, що Путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом, і знову виявиться неправий.

"Він наполягає на тому, що Україна - не справжня країна, а справжні країни дають відсіч", - додав Бернс.

Зазначимо, за даними опитування Pew Research, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії у всьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше

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Володимир Путін