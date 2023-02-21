Путин отменил указ о внешнеполитическом курсе России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

Согласно документу, Путин подписал новый указ "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях". Решение вступило в силу 21 февраля 2023 года.

Отмечено, что своим решением Путин отметил множество поручений, которые он дал МИДу и другим органам власти РФ в 2012 году. В частности, этот указ предусматривал последовательную реализацию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений из США.

Отметим, сегодня во время послания в Федеральное собрание Путин объявил, что Россия приостановит участие в этом договоре.

Как сообщается, новый указ отменяет и другие положения внешнеполитического курса РФ, определенного в 2012 году, в частности: