Путин отменил указ о внешнеполитическом курсе России
Российский диктатор Владимир Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
Согласно документу, Путин подписал новый указ "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях". Решение вступило в силу 21 февраля 2023 года.
Отмечено, что своим решением Путин отметил множество поручений, которые он дал МИДу и другим органам власти РФ в 2012 году. В частности, этот указ предусматривал последовательную реализацию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений из США.
Отметим, сегодня во время послания в Федеральное собрание Путин объявил, что Россия приостановит участие в этом договоре.
Как сообщается, новый указ отменяет и другие положения внешнеполитического курса РФ, определенного в 2012 году, в частности:
- Создать благоприятные внешние условия для долгосрочного развития.
- Твердо отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, требующие развивать дружеские отношения между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной целостности.
- Продолжать активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.
- Продолжать активно расширять взаимодействие с Беларусью в рамках Союзного государства.
- Активно содействовать становлению частично признанных Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств.
- В отношениях с Евросоюзом продвигать создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, добиваться отмены виз при краткосрочных поездках и развивать единый энергетический комплекс Европы.
- В отношениях с США поддерживать стабильное и предполагаемое взаимодействие на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов, а также продвигать инициативы по дальнейшей либерализации визового режима.
- Углублять равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем, стратегическое партнерство с Индией и Вьетнамом, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией.
- Развивать отношения с НАТО в соответствии с готовностью альянса учитывать интересы РФ.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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