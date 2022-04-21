Путин и Шойгу планировали концлагеря для украинцев в Западной Сибири, - Данилов

Решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимало все высшее политическое руководство России. Глава Кремля Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили канцлагеря для украинцев в Западной Сибири.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

В то же время Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири, заставляя их строить новые города.

Война России против Украины длится пятьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.