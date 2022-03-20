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Путин и Шойгу хотят задействовать в войне против Украины 17-летних, - ГУР

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу рассматривают возможность привлечения к боевым действиям несовершеннолетних граждан России. В частности, из-за неимения живой силы для пополнения рядов оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Так, Шойгу подписал указ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины".

Шойгу постановил подготовить отчет о потенциальном резерве юношей в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе российских войск.

"Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко", - говорится в сообщении.

"Юнармия" – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Формирование выделяется радикальной пропагандистской работой среди молодежи. Членами организации стают дети от 8 лет.

В разведке подчеркнули, что такие же действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерьюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях, а с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 тысяч несовершеннолетних девушек.

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